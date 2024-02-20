Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 58,38 gram sentetik uyuşturucu ve 85 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Şubat'ta sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 58,38 gram sentetik uyuşturucu ve 85 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.