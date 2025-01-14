Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokakta uyuşturucu satıcılarını deşifre etmek amacıyla çalışmalar yaparak, 2 bin 411 sentetik hap ele geçirdi.
Kırıkkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7-13 Ocak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Operasyonlarda, 2 bin 411 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel