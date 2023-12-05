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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

5 Aralık 2023 12:49 Son Güncelleme: 12:51 Abone Ol

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1442 uyuşturucu hap ve 19,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 35 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 29 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.