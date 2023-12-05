Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 1442 uyuşturucu hap ve 19,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 35 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 29 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Kasım-4 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 1442 uyuşturucu hap ve 19,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi, 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca, 29 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.