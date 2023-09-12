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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-12 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 10 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 40 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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