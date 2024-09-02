Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.C.A., M.S.B., R.Ş., Y.E.K. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.D., M.S.B. ve Y.C.A. tutuklanırken, R.Ş. ile Y.E.K. ise serbest bırakıldı.
Burak CAN/ KIRIKKALE,