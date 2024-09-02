Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

3 TUTUKLAMA

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Y.C.A., M.S.B., R.Ş., Y.E.K. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.D., M.S.B. ve Y.C.A. tutuklanırken, R.Ş. ile Y.E.K. ise serbest bırakıldı.

Burak CAN/ KIRIKKALE,