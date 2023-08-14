Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısların adreslerine yapılan baskında metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.E.S., E.K. ve O.O.'nun bulunduğu adreslere operasyon yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada satışa hazır 0,67 gram "metamfetamin" ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE