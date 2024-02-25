Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda E.M.Y. ve M.C'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, şüphelilerden E.M.Y'ye ait olduğu belirlenen 200 sentetik hap ve 9,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.