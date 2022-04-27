Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucu Ü.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

G.A. ve A.Y'nin de Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, alüminyum folyo ve şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır 54,66 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, hakimlikçe tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Haberler

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