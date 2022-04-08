Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler C.Ç, S.B. ve H.Ç'nin ikametlerinde arama yaptı, C.Ç'nin evinde 67 bin 400 lira ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç. ve S.B, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı, H.Ç. ise savcılıktan salıverildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Haberler

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