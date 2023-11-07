Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yapılan narkotik polisi operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapı, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Üzerlerinde yapılan aramada da 165 adet sentetik ecza hapı, 25 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 53 adet ecstasy ele geçirildi. - KIRIKKALE