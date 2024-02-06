Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda 14,28 gram sentetik uyuşturucu ve 610 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak-5 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 14,28 gram sentetik uyuşturucu ve 610 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 16'sı hakkında ise adli işlem başlatıldı.