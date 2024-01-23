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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonlarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, 1,39 gram esrar, 2 bin 661 sentetik hap ve 19,3 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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