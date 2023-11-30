Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5,3 gram uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.