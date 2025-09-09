Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 524 sentetik uyuşturucu hap ile yakalanan H.C.B. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan aramada H.C.B'nin üzerinde 524 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel