Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Operasyonda 185,75 gram esrar ve 198 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, N.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 185,75 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, R.S'nin otomobilinde narkotik köpeği "Adam" ile yaptığı aramada ise aracın kapı döşemesinin içerisine gizlenmiş 198 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.