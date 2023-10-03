Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak tütün ve sahte alkol ele geçirildi. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda esrar, kokain, uyuşturucu hap, Hint keneviri, dolu makaron ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-30 Eylül'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 710 litre sahte içki, 29 bin 980 dolu makaron, 6 kilo 883 gram esrar, 2 bin 422 uyuşturucu hap, 158 gram kokain, 161 gram metamfetamin ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 88 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.