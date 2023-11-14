Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda sentetik ecza, skunk, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 7-13 Kasım tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 378 adet sentetik ecza, 30 gram skunk, 1,17 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. - KIRIKKALE