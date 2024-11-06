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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 646 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 646 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 646 sentetik hap ve 8 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 yaşındaki zanlı, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Evin"in de katıldığı aramada, 646 sentetik hap ve 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K. (22), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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