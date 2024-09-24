Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 227,53 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17-23 Eylül'de sokakta uyuşturucu satanların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 227,53 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli işlem başlatıldı.