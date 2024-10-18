Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 217 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kırıkkale'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 bin 217 sentetik hap ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırıkkale'de 4 bin 217 sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüpheli B.B'nin evinde yapılan aramada, 4 bin 217 sentetik hap, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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