Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 217 Hap Ele Geçirildi
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 217 uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, uyuşturucu sattığı tespit edilen B.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 4 bin 217 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.