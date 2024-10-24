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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 377 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 377 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, gizli bölümde 377 uyuşturucu hap bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada gizli bölümde 377 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki yol kontrol noktasında şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramda, aracın tavanında bulunan özel bölmede 377 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B. (20) gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera Burak CAN KIRIKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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