Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 377 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada gizli bölümde 377 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki yol kontrol noktasında şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramda, aracın tavanında bulunan özel bölmede 377 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B. (20) gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera Burak CAN KIRIKKALE