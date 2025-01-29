Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda B.K, O.B, C.Y. ve F.Y'nin araçlarında 1111 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.B, C.Y. ve F.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.