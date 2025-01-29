Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
FED, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Narkotik ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma kapsamında, zanlıların araçlarında 1111 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda B.K, O.B, C.Y. ve F.Y'nin araçlarında 1111 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.B, C.Y. ve F.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
img

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
img

Süper Lig'e geri dönüyor!
img

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü

Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.