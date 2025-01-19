Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda S.C.D, K.D. ile M.M.T'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada, 369 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.