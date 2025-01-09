Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 62,5 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelendikleri S.C. (36), O.Ç. (32) ve M.Y'nin (35) üzerinde arama yapan ekipler, 62,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.