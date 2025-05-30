Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, S.B. ve B.C.Y'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 2 bin 240 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.