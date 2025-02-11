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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Kırıkkale'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, sokakta uyuşturucu satışı yapan 2 zanlı yakalandı ve tutuklandı. Üzerlerinde 10,42 gram fubinaca ele geçirilen şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, O.S.G. ve M.Z.Ö'nün üzerinde sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan 10,42 gram fubinaca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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