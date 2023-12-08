Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1059 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1059 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.