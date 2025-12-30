Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de 2 bin 502 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda iki araçta yapılan aramada, 2 bin 502 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, M.B.D, H.D, A.Ş, B.R.V, Y.E.D. ve G.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş, B.R.V, Y.E.D. ve G.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.