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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1889 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1889 sentetik hap ele geçirilirken, Y.G. isimli bir zanlı tutuklandı, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1889 sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Y.G. ve B.E'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 1889 sentetik hap ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.G, hakimlikçe tutuklandı, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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