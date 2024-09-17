Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonları sonucunda 16 kişi gözaltına alındı, 270 sentetik hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10-16 Eylül'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 270 sentetik hap, 59,58 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.