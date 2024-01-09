Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 157,64 Gram Sentetik Uyuşturucu ve 72 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 157,64 gram sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 157,64 sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda, 157,64 gram sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.