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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Gr Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 121 Gr Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda M.C.Ç. isimli zanlı, 121,58 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli M.C.Ç'nin üzerinde 121,58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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