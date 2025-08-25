Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Bin 963 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, valiz ve çöp poşetleri içerisinde 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.