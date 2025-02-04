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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 947 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 947 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına ait bir araçta 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 10 bin 947 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan Ö.Ö, İ.G. ve S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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