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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

S.S'nin kullandığı araçta ve evinde arama yapan ekipler, 372 sentetik hap, 17,1 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 26 fişek ve uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında S.S. ile araçtaki H.C.A, D.B. ve S.T'yi gözaltına aldı.

H.C.A, D.B. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen S.S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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