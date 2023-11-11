Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şahsın üzerinde 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik il genelinde çalışma yapan polis ekipleri, şüphe üzerine yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde, 2 şahsın üzerinde 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE