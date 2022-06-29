Kırıkkale'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı. Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Yaptıkları aramada 211 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, araçtaki O.S'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakimlikçe tutuklandı. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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