Kırıkkale'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kırıkkale'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yaptıkları aramada 211 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, araçtaki O.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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