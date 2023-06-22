Kırıkkale'de Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen 'Dayı-1' kod adlı narkotik operasyonunda, liderliğini 'Dayı' lakaplı A.G.'nin yaptığı çete deşifre edildi. 14 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

KIRIKKALE'de, uyuşturucu çetesine yönelik 'Dayı-1' kod adlı narkotik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarına yönelik çalışmasında, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple, liderliğini 'Dayı' lakaplı A.G.'nin yaptığı çete deşifre edildi. Kentte uyuşturucu ticareti yapan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 adreste operasyon gerçekleştirildi. 14 ekip ve 70 personelin katıldığı, eğitimli dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; çete lideri A.G. ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerin 13'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.