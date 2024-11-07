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Kırıkkale'de Usulsüz Sağlık Raporu Düzenleyen 18 Zanlıdan 8'i Tutuklandı

Kırıkkale'de Usulsüz Sağlık Raporu Düzenleyen 18 Zanlıdan 8'i Tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklandı. Soruşturma kapsamında 300'e yakın usulsüz rapor hazırlandığı ve 2,5 milyon lira kazanç sağlandığı belirtildi.

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A, O.C, S.B, B.G, G.C. ve M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek dün Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakalamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenilmişti.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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