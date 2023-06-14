Kırıkkale'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Jandarma personeli, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel