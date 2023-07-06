Kırıkkale'de triportör devrildi: 1 yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde triportör devrilmesi sonucu Irak uyruklu bir kağıt toplayıcısı ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde devrilen triportördeki Irak uyruklu kağıt toplayıcısı Abdullah Ahmed Khalef (58), ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile 322'nci Sokak kesişiminde meydana geldi. İlçede kağıt toplayıcılığı yapan Irak uyruklu Abdullah Ahmed Khalef yönetimindeki 50 MA 0327 plakalı triportör, sürücünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralanıp, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Khalef'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel