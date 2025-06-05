Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu: Kurban Bayramı İçin Yola Çıkanlar Kuyruk Oluşturdu

Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu: Kurban Bayramı İçin Yola Çıkanlar Kuyruk Oluşturdu
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Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar nedeniyle Kırıkkale'deki 'Kilit kavşak'ta yoğun trafik oluştu. Araç yoğunluğu sürüş hızını yavaşlatırken, bazı kavşaklar geçici olarak kapatıldı.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafikte arife günü yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de de arife günü yoğunluğu yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu nedeniyle sürüş hızı yavaşladı, yer yer kuyruklar oluştu. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri ulaşımın aksamaması için önlemler aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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