Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 88 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 88 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 14-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 24 aracın denetlendiği belirtildi. Kontrollerde çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 88 aracın trafikten men edildiği aktarıldı. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 88 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14-20 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 24 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 88 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.