Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi. Kontrollerde alkollü araç kullanımı, modifiyeli araçlar ve teknik şartlara uygunluk denetlendi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 26 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-25 Aralık'ta trafik ekiplerinin il genelinde alkollü araç kullanımı ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 351 araç ve sürücü denetlendi.
Uygulamalarda, 6 sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu, 11 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, 10 aracın da teknik şartlara aykırı olduğu tespit edildi.
Denetimlerde, 6 sürücünün sürücü belgesi 6 aydan 5 yıla kadar iptal edilirken, 27 araca ceza yazıldı, 26 araç da trafikten men edildi.