Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 21-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi. Kontrollerde çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 125 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 125 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.