Kırıkkale'de trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 125 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.