Kırıkkale'de Trafik Kontrol Noktasında Örümcek Maymunu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma tarafından durdurulan bir otobüste nesli tükenme tehlikesi olan örümcek maymunu bulundu. Maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili otobüs firması ve maymunu bulunduran kişiye para cezası uygulanacak.

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan otobüste, nesli tükenme tehlikesinin olduğu örümcek maymunu ele geçirildi. 5 bin 252 ila 26 bin 390 lira arasında para cezasının uygulanacağı bildirildi.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara istikametine yolcu taşıyan otobüsü durdurdu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, otobüsteki yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sistemi üzerinden kontrollerini yaparken, ismi öğrenilemeyen bir yolcuda örümcek maymun taşıdığını tespit etti. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma personeli tarafından el konulan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, ticareti ve bulundurulması uluslararası sözleşmelerle yasak olan ve Güney Amerika kökenli örümcek maymununu, sağlık kontrollerinin ardından farklı bir şehirdeki hayvanat bahçesine teslim edecek.

Olayla ilgili haklarında idari soruşturma başlatılan otobüs firmasına ve maymunu bulunduran şahsa, 5 bin 252 ila 26 bin 390 lira arasında para cezasının uygulanacağı bildirildi. - KIRIKKALE