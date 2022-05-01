Kırıkkale'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

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Kırıkkale'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.C'nin kullandığı 06 MDB 33 plakalı otomobil, Çorum- Samsun çevre yolu Kırıkköyü mevkisinde refüje devrildi.

Kazada, K.C. ile araçta bulunan F.C, F.C. ve B.C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Güncel, Haberler

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