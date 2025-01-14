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Kırıkkale'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 33 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri acil müdahale yaptı, ancak sürücü kurtarılamadı.

Kırıkkale'de otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

G.A. (33) idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kadın sürücü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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