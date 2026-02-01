Haberler

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Üç aracın karıştığı kazada, yaralanan diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DHA 293 plakalı otomobil ile 71 AEG 087 plakalı üç tekerli bisiklet çarpıştı. Arkadan gelen 06 CFF 358 plakalı otomobil de demir korkuluklara çarparak kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Durali A. ve Ummi A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ummi A. kurtarılamadı.

